Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) запретила импорт племенных свиней из всех стран Европейского Союза (ЕС). Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Это решение было принято практически в одном время с ограничениями, установленными Белоруссией на поставки животноводческой продукции из Германии.

Отмечается, что запрет ввоза скота в Россию связан со вспышкой ящура в ФРГ, где она возникла впервые с 1988 года. Болезнь была зарегистрирована у буйволов в земле Бранденбург.

В Россельхознадзоре отметили, что беспокойство также вызывает ситуация в Турции, поскольку она представляет собой перевалочный пункт для грузов из стран с неблагополучной ситуацией по ящуру. Именно турецкое государство, говорится в сообщении, может оказаться источником распространения болезни в соседние страны, включая Украину.

Теперь в условиях экспорта племенных свиней содержится обязательное требование о том, что животные должны происходить из клинически здоровых хозяйств, свободных от заразных болезней.

Запрет Россельхознадзора вступает в силу с 15 января 2025 года и, как ожидается, может быть усилен с 20 января, когда будут введены более масштабные ограничения, касающиеся транзита животноводческой продукции и восприимчивых животных в третьи страны.

Ящур представляет собой инфекционное заболевание, поражающее домашних и диких животных, обычно относящееся к группе болезней, вызываемых вирусами. Ящур вызывает экзотические заболевания в основном у жвачных животных — коров, овец и коз, а также у свиней.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии признали опасными российские пирожные «Орешек» и «Картошка».