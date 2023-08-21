На Нептуне исчезли облака из-за солнечной активности

Специалисты Калифорнийского университета заметили, что впервые за почти 30 лет, облака исчезли с Нептуна. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Icarus.

Наблюдения за планетой проводились с 1994 по 2022 год, при помощи телескопа «Хаббл». В результате наблюдений астрономы узнали, что облака начали исчезать с Нептуна в 2019 году.

Эксперты смогли найти связь облачности с солнечным циклом, меняющимся каждые 11 лет. Когда Солнце изобильно излучает ультрафиолет, на Нептуне растет количество облаков. Была также выявлена корреляция между их количеством и яркостью Нептуна из-за отражения солнечного света от него.

Связь с циклом прослеживается в течение 2,5 цикла облачной активности, зарегистрированных за почти 30 лет наблюдений. Гигант был ярче всего в 2002 году и стал темнее в 2007-м. Снова стал ярким в 2015 году и потемнел в 2020-м.