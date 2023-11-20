На Неве прошли первые успешные испытания беспилотного электросудна

В акватории петербургской Невы прошли первые в истории страны успешные испытания речного электросудна без управления со стороны капитана. Соответствующее заявление сделал вице-губернатор северной столицы Станислав Казарин в своих социальных сетях .

В своем посте он сообщил об успешном проведении испытаний и уточнил, что судно от отечественной компании Sitronics Group прошло по заданной траектории и осуществило несколько маневров.

Губернатор рассказал, что для управления судном использовалось адаптивное ПО и специализированное оборудование. По его словам, данные с анализа окружающей обстановки лодки передавались в системы для принятия решений по маневрам.

Он также сообщил, что ядром для этих систем является автономная система навигации, в которой прокладываются маршруты и принимаются решения о движении судна.

Предусмотрена система, которая оценивает обстановку с обзором на 360 градусов, и на расстоянии до 10 морских миль. Все эти данные, впоследствии, передаются на электронную карту, рассказали в компании-производителе