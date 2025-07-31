В российском сегменте МКС продолжается утечка воздуха в модуле «Звезда»
Крикалев сообщил о непрекращающейся утечке воздуха в российском сегменте МКС
Фото: [Роскосмос]
В ходе продолжительного мониторинга было установлено, что проблема с утечкой в промежуточном отсеке модуля «Звезда» на Международной космической станции всё ещё актуальна, как сообщил Сергей Крикалёв, заместитель главы Роскосмоса и специальный представитель президента России по международному сотрудничеству в области космоса, в интервью РИА Новости.
По его словам, после недавнего ремонта некоторое время казалось, что проблема с утечкой воздуха была решена. Однако впоследствии обнаружилось, что воздух продолжает уходить.
Однако, по словам Крикалева, объем утечки существенно уменьшился.