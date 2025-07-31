В российском сегменте МКС продолжается утечка воздуха в модуле «Звезда»

В ходе продолжительного мониторинга было установлено, что проблема с утечкой в промежуточном отсеке модуля «Звезда» на Международной космической станции всё ещё актуальна, как сообщил Сергей Крикалёв, заместитель главы Роскосмоса и специальный представитель президента России по международному сотрудничеству в области космоса, в интервью РИА Новости.