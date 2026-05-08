На шаг ближе к терапии-убийце: ученые МГУ нашли способы сломать защиту самого агрессивного рака легких
Исследователи факультета фундаментальной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова проанализировали последние достижения в изучении аденокарциномы легких — одной из самых агрессивных и устойчивых к лечению опухолей, при которой пятилетняя выживаемость не превышает десяти процентов. Болезнь обычно обнаруживают поздно, когда метастазы уже распространились по организму, а устойчивость к терапии во многом объясняется нарушением механизмов клеточной гибели.
Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Death & Disease. По словам заведующего лабораторией исследования механизмов апоптоза, доктора биологических наук Бориса Животовского, в ходе работы обсуждались новейшие достижения в понимании молекулярных путей, ведущих к прогрессу аденокарциномы, и соответствующие способы направленной, то есть таргетной, терапии. Ученые проанализировали более 150 литературных источников и с помощью биоинформатических методов изучили, какие именно пути клеточной гибели нарушены в таких опухолях.
Главный вывод, к которому пришли авторы, — персонализированная терапия выходит на передний план. Выбор надлежащего лечения, как подчеркнул Животовский, должен основываться на детальном анализе гистологических признаков, мутационного профиля опухоли конкретного пациента, ее микроокружения и состояния путей клеточной гибели. Именно такая информация необходима для более точного прогноза течения болезни и улучшения терапии, включающей сочетание таргетного и иммунного подходов.