На Сицилии извергается вулкан Этна

Фонтан лавы вытекает из юго-восточного кратера Этны. Высота эруптивной колонны, по оценкам Национального института геофизики и вулканологии, составляет около 4500 метров над уровнем моря.

Сообщается о выпадении пепла в городках Мило и Дзафферана-Этнеа. Нынешняя фаза извержения Этны, которая пока ограничивается вершиной вулкана, не влияет на работу международного аэропорта Катании имени Винченцо Беллини и не представляет опасности для населения.

Этна (высота 3357 метров) является крупнейшим действующим вулканом Европы.