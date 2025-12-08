На Солнце произошла мощная вспышка высшего класса Х. Об этом в телеграм-канале сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии и Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики Российской академии наук (РАН).

Событие зафиксировали 8 декабря в 08:01 мск. Вспышка носила импульсный характер и продолжалась около 15 минут.

По предварительным оценкам ученых, часть солнечной плазмы в результате выброса могла уйти в межпланетное пространство. Однако, согласно расчетам, эта плазма с большой долей вероятности не заденет Землю и не вызовет заметных геомагнитных возмущений на нашей планете.

Ранее в активной области на Солнце под номером 4299 уже происходили подобные события, в том числе мощная двойная вспышка класса М.

В настоящее время самый крупный наблюдаемый комплекс солнечных пятен проходит через центральную линию, соединяющую Солнце и Землю. Это положение делает его особенно геоэффективным.

По прогнозам специалистов, в ближайшие трое суток сохраняется высокий риск возникновения новых мощных солнечных вспышек, которые могут оказать влияние на космическую погоду в окрестностях Земли.

