Сказочный астрономический феномен: астрономы разглядели на Солнце пятна в виде Деда Мороза

На видимой стороне солнечного диска появилась группа гигантских пятен, чья причудливая форма напоминает силуэт Деда Мороза, мчащегося на оленьей упряжке. Об этом рассказала старший научный сотрудник Московского физико-технического института (МФТИ) Евгения Кравченко.

Как пояснила специалист, этот эффектный «рисунок» создаёт целый комплекс из трёх активных областей, недавно вышедших на лицевую сторону Солнца. Их совместные очертания и пробуждают праздничные ассоциации. Размер самых крупных пятен в этой группировке многократно превышает диаметр нашей планеты.

Чтобы разглядеть этот феномен, достаточно обычного смартфона или просто взгляда сквозь специальный защитный фильтр. Особенно отчётливо тёмные пятна видны сквозь дымку облаков на рассвете или закате, когда солнечный свет проходит через максимальную толщину атмосферы, смягчая ослепительный блеск, отметила Кравченко.

Учёная отдельно подчеркнула важность правил безопасности при наблюдении за Солнцем. Даже в облачную погоду прямое и долгое наблюдение за светилом невооружённым глазом опасно из-за мощнейшего излучения. Использование оптических приборов, таких как бинокли или телескопы, без специальных солнечных фильтров категорически недопустимо и может привести к необратимому повреждению зрения.

