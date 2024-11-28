В Роскосмосе назвали причину переноса полетов космонавтов на Луну

Запуск пилотируемых миссий российских космонавтов на Луну откладывается из-за нехватки финансирования для разработки сверхтяжелой ракеты-носителя. Об этом сообщил советник генерального директора Роскосмоса Олег Горшков на круглом столе «Космос и будущее: станет ли космос снова локомотивом научно-технологического развития страны?» в рамках Конгресса молодых ученых в Сириусе, передает ТАСС.

В ноябре 2023 года главный конструктор России по пилотируемым космическим системам и комплексам, генеральный конструктор РКК «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев представил свой отчет, из которого стало известно, что запуск российских космонавтов на Луну предполагается в интервале с 2031 по 2040 год.

Ранее сообщалось, что на заводе «Роскосмоса» в Санкт-Петербурге нашли лабораторию по производству снюса.