«На сутки раньше расчета»: почему плазма от Солнца примчалась к Земле так быстро?
ИКИ РАН: удар плазмы от Солнца создал условия для полярных сияний
Плазменное облако от мощнейшей солнечной вспышки достигло Земли раньше прогноза, создав условия для наблюдения за полярными сияниями. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Ученые отметили, что край облака плазмы от вспышки наивысшего класса X8.1 ударил по планете примерно на сутки раньше расчетного времени.
Сама вспышка произошла в ночь на 2 февраля, однако основная масса выброшенного солнечного вещества пока остается на звезде. По мнению исследователей, в течение 5 февраля «постепенно начнет остальное накатывать». Они связывают это с высокой активностью Солнца: за последние три дня на нем было зафиксировано около 60 мощных вспышек, и такая серия событий не может пройти бесследно для Земли.
Ранее сообщалось, что над Апрелевкой в Подмосковье сняли яркую «Снежную Луну».