«На сутки раньше расчета»: почему плазма от Солнца примчалась к Земле так быстро?

Плазменное облако от мощнейшей солнечной вспышки достигло Земли раньше прогноза, создав условия для наблюдения за полярными сияниями. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Ученые отметили, что край облака плазмы от вспышки наивысшего класса X8.1 ударил по планете примерно на сутки раньше расчетного времени.

Сама вспышка произошла в ночь на 2 февраля, однако основная масса выброшенного солнечного вещества пока остается на звезде. По мнению исследователей, в течение 5 февраля «постепенно начнет остальное накатывать». Они связывают это с высокой активностью Солнца: за последние три дня на нем было зафиксировано около 60 мощных вспышек, и такая серия событий не может пройти бесследно для Земли.

