Значение «Снежной Луны»: мистическое полнолуние заставило жителей Подмосковья сбросить маски

В ночь на 3 февраля жители подмосковной Апрелевки могли наблюдать яркое астрономическое явление — февральское полнолуние, известное под поэтичным названием «Снежная Луна». Ее сияющий диск, подсвечивающий заснеженные крыши и улицы, многие запечатлели на камеры и с удовольствием делились снимками в социальных сетях, передает REGIONS .

Традиционное название пришло из фольклора коренных народов Северной Америки и было зафиксировано в старом «Фермерском альманахе» штата Мэн. Оно отражает период самых сильных снегопадов, характерных для февраля в том регионе. В других культурах это полнолуние также получало суровые имена — «Голодная» или «Костяная» луна, символизирующие трудный, голодный отрезок зимы.

С точки зрения астрономии, полнолуние — это обычная фаза лунного цикла, когда спутник Земли полностью освещен Солнцем, находясь на противоположной от него стороне орбиты. Однако в этот раз событие совпало с прохождением Луны по знаку Льва, что, по мнению астрологов, придало моменту особый энергетический оттенок.

Астролог Марина Степанова отмечает, что «Снежная Луна» в знаке Льва — это время не для пассивного ожидания, а для внутренней работы. По ее словам, такой период помогает ясно увидеть, где человека действительно ценят, а где он, возможно, давно играет не свою роль.

«Подсознательно всплывает все, что мы долго откладывали, замалчивали или терпели. А тот факт, что полнолуние произошло в знаке Льва, только усиливает этот эффект: эмоции становятся ярче, желания — прямее, а потребность в признании и честности в отношениях с собой и окружающими перестает быть тайной», — пояснила астролог.

Таким образом, красивое астрономическое явление стало не только поводом для эффектных фотографий, но и символом — напоминанием о глубокой зимней традиции, а для некоторых и моментом личной рефлексии под холодным, но ослепительно ярким светом февральской ночи.

