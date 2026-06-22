На Тайване открыли морского слизня размером с кунжутное семя

У побережья Тайваня обнаружили новый вид морского слизня, длина которого не превышает трех миллиметров. Полупрозрачное существо с черными и желтыми крапинами получило название Thecacera sesama — от латинского слова, означающего «кунжут» — из-за внешнего сходства с семенами кунжута.

Открытие принадлежит исследователю Хо-Ен Чаню из Национального тайваньского океанического университета. В 2019 году, будучи студентом, он случайно заметил миниатюрное создание во время любительского погружения у города Цзилун на севере Тайваня. Студент не подозревал, что столкнулся с неизвестным науке видом. Осознать значимость находки помог случай: Чан выложил фотографии в интернет и проконсультировался с экспертом по морским слизням Сини Линь, которая подтвердила уникальность существа.

Изучение «кунжутного» слизня растянулось на несколько лет из-за суровых условий на северном побережье острова. Летом здесь бушуют тайфуны, зимой — мощные муссоны, вода опускается ниже 16 градусов, поэтому у биологов есть всего около четырех месяцев в году для безопасных погружений.

Биологи выяснили, что жизнь Thecacera sesama подчинена циклу из четырех действий: поиск пищи, еда, спаривание и откладывание яиц. Эти существа живут на мшанках — колониальных водных беспозвоночных. Генетический анализ показал, что ближайшим родственником нового вида является Thecacera picta, расхождение в ДНК с которым составляет 14,17%.

Открытие, подробно описанное в журнале ZooKeys, иллюстрирует, сколько скрытых видов до сих пор таят прибрежные воды мирового океана. Голожаберные моллюски, к которым относится новый вид, играют важную роль в морских экосистемах, являясь звеном в пищевой цепи коралловых рифов.