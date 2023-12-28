На Украине разработали первый женский бронежилет весом около 10 килограмм

На Украине был сертифицирован первый бронежилет для военнослужащих женского пола, вес которого составляет 10 с половиной килограммов. Об этом сообщило украинское Министерство обороны в своих официальных соцсетях .

Сообщается, что разработкой бронежилета занималась местная компания «Украинская броня». Отличительной чертой женской версии военного снаряжения является выгнутая наружу бронированная плита, суженные плечи и более широкий низ. Уточняется, что ранее женщинам приходилось пользоваться обычными бронежилетами, но это зачастую вызывало неудобства.

Сообщается, что закупками нового снаряжения займется «государственный оператор тыла».

Недавно украинский президент Владимир Зеленский пообещал не подписывать закон о мобилизации женщин.