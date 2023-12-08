Российский газоперерабатывающий терминал «Арктик СПГ 2» не имеет аналогов во всем мире и указывает на то, что Россия совершила большой скачок в технологической гонке с коллективным Западом. Соответствующее заявление сделал обозреватель Анджей Щесняк в своей статье для польского издания Myśl Polska .

Эксперт заявил об уникальности российской разработки и объяснил, что раньше еще ни одной стране не удавалось сжижать метан в таких масштабах на основаниях гравитационного типа.

Щесняк также отметил, что «Арктик» является результатом работы сотен предприятий из России. Согласно информации обозревателя, строительство терминала создает рабочие места для 80000 человек, из которых 17000– в Мурманске.

Он заявил, что данная разработка является отличным примером успешного импортозамещения. Автор отметил, что корпорация-разработчик смогла подобрать альтернативу для зарубежных компонентов, которые больше не ввозятся на территорию страны.

Щесняк назвал безусловным успехом инженеров и корпораций из России.