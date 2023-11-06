На Земле зафиксировали мощную магнитную бурю

«Во второй половине суток 5 ноября зарегистрирована магнитная буря», – следует из сообщения, опубликованного на сайте института.

Отмечается, что за последние 24 часа степень возмущенности магнитного поля Земли выросла до уровня G3. По пятибалльной шкале это означает, что буря является сильной. Уровень G5 – экстремальный уровень. Самым слабым считается уровень G1.

Ученые сообщили, что уменьшение возмущенности ожидается в понедельник, 6 ноября.

Ранее интернет-пользователи начали сообщать о странном небе, которое окрасилось в красный цвет. В частности, сообщения поступали из Республики Крым и Пермского края. Красное небо – результат мощной вспышки на Солнце.

Магнитные бури – это сильные возмущения магнитного поля Земли, которые прерывают его обычный ход и длятся от нескольких часов до нескольких суток. Они зависят от космической погоды, а именно, от вспышек на Солнце. Такие бури оказывают влияние на спутниковые и другие технологии Земли, а также на здоровье людей.

Одна из самых мощных магнитных бурь произошла в сентябре 1959 года. Тогда жители планеты наблюдали яркое небо. Это также стало результатом вспышек на Солнце. Из-за этого явления в некоторых странах были перегружены телеграфные линии.