Ученые предупредили о сильных вспышках на Солнце уже к Новому году

К новогодним праздникам на Солнце может возобновиться активность вспышек. По предварительным данным, магнитная буря, которая может повлиять на Землю, ожидается уже 30 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН (ИКИ и ИСЗФ РАН).

По словам исследователей, в последние дни на левом краю Солнца происходит медленное и последовательное появление двух крупных активных зон, которые можно определить по заметным магнитным петлям, поднимающимся над горизонтом и становящимся видимыми с Земли.

В сообщении указано, что солнечные пятна, из которых образуются петли, пока не видны. Однако они должны появиться в течение ближайших одного-трех дней.

Согласно прогнозам, оба активных центра будут хорошо видны в период новогодних каникул, 30 и 31 декабря.

Ранее антрополог Роган выдвинул теорию, что «серые» пришельцы — это потомки человека.