Наноженьшень, кедровые орехи и сусальное золото: в ДВФУ создали шоколад с суточной дозой гинзенозидов

Ученые Дальневосточного федерального университета во Владивостоке разработали необычный продукт — шоколад, обогащенный высокотехнологичным экстрактом дикого женьшеня. Как рассказала РИА Новости автор разработки, аспирант департамента пищевых наук и технологий Школы биомедицины ДВФУ Майя Разгонова, для получения концентрата применили технологию сверхкритической СО2-экстракции, которая позволяет извлекать компоненты на наноуровне и сохранять практически идентичное природному соотношение биологически активных веществ растения.

По ее словам, новый шоколад обладает хорошими адаптогенными свойствами, восстанавливает силы, полезен и вкусен. В одной плитке содержится суточная доза гинзенозидов и других нутриентов с иммуностимулирующим, антиоксидантным и энергетическим эффектами. Сырьем послужил дикий сорт женьшеня из Лазовского района Приморского края. Чтобы подчеркнуть уникальность продукта, в него также добавляют кедровые орехи и пищевое сусальное золото.