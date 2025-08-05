NASA ускоряет строительство ядерного реактора на Луне

На этой неделе Шон Даффи, временно исполняющий обязанности руководителя NASA и министр транспорта Соединённых Штатов Америки, сделает заявление об ускорении реализации проекта по возведению ядерного реактора на поверхности Луны. Об этом стало известно из публикации издания Politico, ссылающегося на свои источники.

Как сообщил высокопоставленный представитель агентства, эти действия направлены на то, чтобы «одержать верх в космической гонке».

«Даффи на этой неделе объявит об ускоренных планах строительства ядерного реактора на Луне», — приводит Politico выдержку из документов.

В статье сообщается, что в рамках инициативы планируется запустить ядерный реактор мощностью 100 киловатт к 2030 году. NASA намерено обратиться к промышленным компаниям с запросом на разработку и воплощение в жизнь данного космического проекта.

Ранее руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Баканов рассказал о намерении России построить на Луне исследовательскую станцию с атомным реактором, который будет обеспечивать энергией инфраструктуру в темное время суток.