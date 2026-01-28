Нет аналогов в мире: на дне Атлантики нашли 60-метроыве башни «Потерянного города»

На дне Атлантического океана, на глубине более 700 м, находится одно из самых уникальных природных образований на планете — гидротермальное поле «Потерянный город», пишет издание Science Alert. Это масштабный комплекс, состоящий из гигантских известняковых структур, напоминающих фантастические башни и столбы высотой до 60 м.

Поле было открыто в 2000 году, и за прошедшие почти четверть века ученые не нашли в Мировом океане ничего подобного. Возраст этой экосистемы оценивается минимум в 120 тыс. лет.

Существование «Потерянного города» обусловлено не вулканической активностью, а особыми химическими реакциями между морской водой и породами земной мантии. В результате этих процессов выделяются метан, водород и другие газы, которые служат основным источником энергии для уникальных микробных сообществ. Температура воды около источников относительно невысока — около 40 градусов по Цельсию.

В порах и полостях карбонатных башен обитают моллюски, ракообразные и специфические бактерии. Крупные животные здесь встречаются крайне редко из-за отсутствия солнечного света и постоянного дефицита кислорода.

Недавно научная экспедиция получила новые, невероятно детальные снимки этой затерянной экосистемы. Специальный исследовательский аппарат провел масштабную фотосъемку, позволив ученым рассмотреть «Потерянный город» с беспрецедентной четкостью и подробно изучить его структуру и обитателей.

