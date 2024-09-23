Названы два напитка, снижающие риск развития деменции и гипертонии

Употребление кофе способствует снижению риска развития слабоумия. К такому выводу в результате исследования пришли китайские медики из университета Нинся. Научная работа опубликована в Scientific Reports

В ходе исследования ученые проанализировали медицинские карты более 500 тысяч человек из базы данных UK Biobank.

Оказалось, что у пациентов, которые регулярно пили кофе и чай, реже развивалась деменция. Наибольший эффект достигался, если пациенты выпивали от половины до целой чашки этих напитков в день.

Но исследователи предупреждают, что если человек страдает гипертонией, то риск развития деменции может быть выше.

Тем не менее, регулярное употребление кофе можно считать дополнительным фактором защиты от этого заболевания.

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