Диетолог Хортет рассказала про питание для борьбы с сезонной депрессией

Диетолог и автор книг по питанию Джемма Хортет рассказала gazetametro.ru про энергетическое питание, которое помогает бороться с сезонной депрессией, тревогой, а также поддерживать продуктивный настрой.

Диетолог рассказала, как поддерживать уровень энергии и высокую работоспособность организма с помощью питания. Она напомнила, что хорошее настроение по сути формируется в кишечнике, так как именно там происходит выброс нейромедиатора серотонина. Он передается нейронами в мозг, позволяя поддерживать состояние счастья. Основной принцип энергетического питания — получение необходимых элементов, но с понимаем, как после этого человек будет себя чувствовать.

Джемма Хортет заявила, что в свой рацион нужно включать фрукты и ягоды, особенно такие как яблоки, бананы, апельсины, чернику и ежевику. Среди овощей любимчиками энергетических диет являются свекла, сладкий картофель и шпинат. Также рекомендуют больше употреблять арахиса, грецких орехов, соевых бобов, нута, чечевицы, овса, кукурузы, киноа, коричневого риса.

Однако вместе с полезными продуктами, как и в любой диете, важно исключить вредное. К нему относятся продукты с высоким уровнем сахара и простых углеводов. Нежелательны быстрые перекусы, такие как бутерброды, белый хлеб, пицца, бургеры, газировки. Важно избегать пищи с повышенным количеством жиров и соли.

Главное — насытить питание пищевыми волокнами, которые есть в овощах и фруктах. Однако это не исключает употребление мяса.

«Ежедневное включение их (пищевых волокон — прим.ред.) в меню является профилактикой лишнего веса, а также способствует снижению риска заболеваний сердечно-сосудистой, пищеварительной и мочевыводящей систем. Но только их вам будет недостаточно. Без белка рацион не будет полным. Они могут быть как животного, так и растительного происхождения. Главный источник животного белка — это мясо, также много его содержится в молоке, твороге и различных молочных и кисломолочных продуктах», — отметила диетолог.

Хортет напомнила, что потребление сладкого и углеводов требуют расхода энергии. Если этого не происходит, все превращается в жир.

Отметим, что на одном питании здоровье и настроение не держатся. Если есть проблемы ментального типа или заболевания ЖКТ, это требует работы со специалистом.

Ранее сообщалось, что диетолог Королева перечислила полезные для глаз продукты.