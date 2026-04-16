Совместное исследование компании Writer, специализирующейся на корпоративных ИИ-агентах, и аналитической фирмы Workplace Intelligence вскрыло тревожную тенденцию: почти треть офисных работников намеренно препятствуют внедрению искусственного интеллекта в своих организациях. Опрос, охвативший 2400 работников умственного труда в США, Великобритании и странах Европы, включая 1200 топ-менеджеров, показал, что 29 процентов респондентов открыто признались в действиях, подрывающих ИИ-стратегии компаний. Примечательно, что среди представителей поколения Z этот показатель взлетает до 44 процентов.

Формы сопротивления оказались весьма разнообразными. Сотрудники рассказывали о намеренном добавлении конфиденциальной корпоративной информации в общедоступные нейросети, использовании запрещенных работодателем сервисов и категорическом отказе от работы с предложенными инструментами. Некоторые участники опроса пошли еще дальше, признавшись, что подделывали оценки эффективности или целенаправленно ухудшали качество своей работы с единственной целью — выставить искусственный интеллект в невыгодном свете.

В основе подобного поведения, как полагают аналитики, лежит вполне объяснимый страх. На фоне недавних заявлений компании Anthropic о том, что ИИ уже теоретически способен выполнять большинство задач в информатике, юриспруденции и финансах, многие работники, особенно молодые специалисты, опасаются скорой потери рабочих мест.

Однако тактика сопротивления может сыграть с ними злую шутку. Управляющий партнер Workplace Intelligence Дэн Шоубел привел красноречивую статистику: по его словам, за последний год «супер-пользователи» ИИ-инструментов примерно в три раза чаще получали повышение по службе и прибавку к зарплате по сравнению с теми, кто осваивал технологии медленно. Более того, согласно данным отчета, 77 процентов руководителей высшего звена заявили, что не намерены продвигать по карьерной лестнице или назначать на руководящие посты сотрудников, отказывающихся от освоения искусственного интеллекта. Вдобавок 69 процентов топ-менеджеров подтвердили, что в их планы входят сокращения, напрямую связанные с внедрением ИИ.

Генеральный директор и сооснователь Writer Мэй Хабиб, впрочем, призывает не сводить все к простой дилемме «человек или машина». По ее мнению, наиболее успешные компании не стремятся к тотальному увольнению персонала. Напротив, они сосредоточены на поиске оптимального баланса между возможностями ИИ-агентов и человеческим трудом. Как подчеркнула Хабиб, решающее конкурентное преимущество получат те организации, которые инвестируют в радикальную перестройку бизнес-процессов, нацеленную на эффективное сотрудничество людей и искусственного интеллекта.