Не просто дыра в небе: как устроены орбиты и почему спутники не падают

Космос вокруг Земли вовсе не пуст. На разных высотах, словно на многополосной трассе, движутся тысячи спутников, и у каждого своя задача и своя орбита. Одни кружат совсем рядом — на высоте всего 400 километров, как Международная космическая станция. Другие улетают на десятки тысяч километров. Зачем забираться так далеко?

Оказывается, чем выше подняться, тем больше видно. Спутник на большой высоте подобен наблюдателю на вершине горы: он может охватить взглядом целое полушарие и подолгу «зависать» над нужным районом, не пролетая его за минуты.

Геостационарная орбита: точка опоры в небе

Самая известная из высоких орбит — геостационарная, расположенная почти на 36 000 километров от Земли. Ее уникальность в том, что спутник на этой высоте вращается с той же скоростью, что и сама планета. Для наблюдателя с Земли он кажется неподвижно висящим в одной точке. Это идеальное место для спутников связи и телевидения: тарелки на крышах домов можно направить раз и навсегда и всегда ловить устойчивый сигнал. Кроме того, именно эти аппараты следят за погодой, постоянно фотографируя одно и то же место и позволяя ученым отслеживать рождение ураганов и движение облаков.

Как добраться до Крайнего Севера

Однако у геостационарной орбиты есть недостаток: она плохо «видит» высокие широты, например, северные районы России или Канады. Для их обслуживания инженеры придумали другой трюк. Спутники запускают не по кругу, а по сильно вытянутой эллиптической орбите. Они то приближаются к Земле (в перигее), то уносятся далеко (в апогее). Бóльшую часть времени такой спутник проводит в апогее, медленно проплывая над нужной северной территорией, а затем быстро ныряет обратно.

Золотая середина для навигации

Спутники навигационных систем, таких как GPS и ГЛОНАСС, выбрали компромиссную высоту — около 20 000 километров. Она позволяет им одновременно охватывать всю планету и обеспечивать высокую точность определения координат, которой мы пользуемся в смартфонах.

Незримая борьба за орбиту

Жизнь на высоких орбитах далеко не безоблачна. Хотя там нет атмосферы, спутники испытывают гравитационное воздействие Луны и Солнца, которое стремится стащить их с места. Поэтому каждый аппарат оснащен запасом топлива и микродвигателями для постоянной коррекции орбиты. Если этого не делать, спутник «уплывет» и перестанет выполнять свою задачу — телевидение замолчит, связь прервется.

Инженеры, создавая эти аппараты, должны быть настоящими ювелирами, чтобы рассчитать их траектории на годы вперед и обеспечить нам возможность звонить друзьям, смотреть прогноз погоды и оставаться на связи даже в глухой тайге.