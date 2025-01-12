Не прозевай: россияне смогут увидеть ярчайшую комету ATLAS перед восходом 12 января

Граждане Российской Федерации смогут увидеть самую яркую комету 2024 года — C/2024 G3 (ATLAS) — 12 января. Об этом стало известно благодаря информации от сотрудников Центрального бюро астрономических телеграмм Соединённых Штатов Америки.

Комета ATLAS, также известная как «Великая комета», приближается к Солнцу и Земле. В конце сентября этого года она достигла своей ближайшей точки к Солнцу, а 12 октября приблизилась к Земле на минимальное расстояние за последние 80 000 лет (порядка 71 млн км).

По данным американских астрономов, комета будет видна на юго-востоке небосвода и будет заметна невооруженным глазом.

«При наличии ясной погоды небесное тело можно будет увидеть как на Крайнем севере, так и на Дальнем Востоке страны», — отмечают ученые на сайте бюро.

В разных городах России можно будет увидеть комету в разное время (время указано местное):

в Москве — в 8:00;

в Санкт-Петербурге — в 8:50;

в Екатеринбурге — в 8:35.

Наблюдение ATLAS будет возможно не только 12 января, но и в течение нескольких последующих дней. Астрономы уточняют, что лучшее время для наблюдения — ранние утренние часы с 10 по 13 января и вечернее время с 12 по 18 января.