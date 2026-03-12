Нефть и вода больше не смешаются: в Башкирии придумали, как заглянуть вглубь земли

Ученые Уфимского университета науки и технологий совершили прорыв в области нефтедобычи. Они разработали инновационный метод мониторинга потоков нефти и воды в горизонтальных скважинах, который позволяет буквально «видеть» сквозь толщу породы. О разработке сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ.

Суть технологии заключается в использовании искусственных тепловых полей. С их помощью можно с высокой точностью визуализировать процессы, происходящие на большой глубине. Традиционные способы мониторинга, как правило, не дают полной картины распределения пластовых флюидов, из-за чего эффективность добычи может снижаться. Новая методика решает эту проблему, позволяя видеть четкую границу между нефтью и водой прямо в режиме реального времени.

Коллектив под руководством профессора Рима Валиуллина создал не только математические модели анализа тепловых полей, но и новые аппаратно-программные комплексы. Это дает возможность отслеживать состояние скважин без остановки производства.

Член авторского коллектива Марат Гаязов пояснил, что технология решает сразу несколько задач. Во-первых, она повышает эффективность добычи углеводородов. Во-вторых, снижает экологические риски, связанные с прорывами воды. И в-третьих, что особенно важно в текущих условиях, открывает путь к созданию полностью импортонезависимого оборудования и программного обеспечения, которое способно превзойти существующие мировые аналоги. Ученые рассчитывают, что их разработка ляжет в основу новых стандартов для всей отечественной нефтегазовой отрасли.

