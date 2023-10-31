Нейрохирург Красногорской больницы изобрел технологию восстановления дефектов черепа

Николай Карпов – нейрохирург Красногорской больницы. Сегодня он помогает своим пациентам восстанавливаться после тяжелых травм.

Восстановление черепа – один из сложнейших фронтов работ. Чтобы помочь пациентам, медик изобрел технологию изготовления титановых лоскутов для закрытия послеоперационных дефектов черепа при помощи 3D-моделирования.

«Первично делаем нативное исследование. Загружаем его в специальную программу. Создаем с помощью этих срезов 3D-модель. Далее в специализированной 3D-программе мы этот череп зеркалим. То есть правую сторону на левую, левую — на правую. В зависимости от того, где есть дефект»», — рассказал Николай Карпов.

Затем создаются специальные модели для придания пластине нужной формы — позитивные и негативные. Они с идеальной точностью повторяют здоровую часть черепа пациента. Следующий этап - создание титановой пластины нужной формы. Для этого берут титановую сетку, сжимают между пресс-форм и получают точную копию здоровой стороны.

Как отмечают в администрации городского округа Красногорск, эта технология позволяет хирургам установить имплантат за гораздо меньшее время.

Николай Карпов отметил, что эта технология сегодня доступна всем пациентам и применяется в больнице Красногорска на постоянной основе. Кстати, во всех случаях операции прошли успешно и без осложнений. Сегодня пациенты чувствуют себя хорошо.

Напомним, что в Красногорской больнице на регулярной основе пополняется ассортимент техники и медицинского оборудования. Кроме того, учреждение укомплектовано лучшими кадрами.