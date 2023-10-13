Нейросеть нарисовала парки Химок в аниме-стиле

В подмосковном городском округе Химки поддержали тренд на рисунки в стиле аниме, которые создает нейросеть.

На этот раз искусственный интеллект изобразил парки муниципалитета и другие пейзажные зарисовки по мотивам инфраструктурных объектов муниципалитета.

Так, нейросеть стилизовала виды на канал имени Москвы и ЖК «Маяк», объекты парка Величко и колесо обозрения парка имени Льва Толстого. Как отметили в Дирекции парков города Химки, подобные эксперименты – прекрасный способ взглянуть на любимые и знакомые места по-новому.

«Теперь вы сможете увидеть их в аниме стиле – с яркими красками и магической атмосферой», – поделились в организации

Эксперимент еще раз продемонстрировал возможности искусственного интеллекта, которые способны в своем неповторимом стиле интерпретировать разные изображения.