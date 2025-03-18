«Ни с кем не общается»: соседи рассказали о затворнической жизни Перельмана

15 лет назад выдающемуся ленинградскому математику была присуждена Премия тысячелетия, составлявшая $1 млн, за доказательство гипотезы Пуанкаре, над решением которой трудилось множество ученых. Однако Григорий Перельман отказался от денежного вознаграждения.

Уже много лет математик предпочитает уединенный образ жизни. Журналисты телеканала «78» обнаружили его в магазине и поговорили с людьми, имеющими с ним контакт.

Когда журналист попытался начать беседу с Перельманом, тот выразил просьбу оставить его в покое. Более разговорчивыми оказались работники продуктового магазина.

По их словам, ученый обычно приобретает недорогие продукты: вермишель, творог, яблоки. Кассир отметила, что Перельман — очень скромный человек, избегающий общения. Он почти ежедневно посещает магазин.

Соседка также указывает на замкнутость математика.

«Он человек мира и ни с кем не общается. Мы здороваемся, потому что он вырос на глазах», — сказала женщина.

Директор физико-математического лицея № 239, где учился Перельман, Максим Пратусевич рассказал, что однажды будущий ученый получил четверку по геометрии, и эта работа экспонируется в школьном музее.

Пратусевич добавил, что знаменитую работу Перельмана способны понять лишь около 10–20 человек в мире, и сам директор лицея, несмотря на наличие ученой степени, в их число не входит.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали нехватку учителей математики и русского.