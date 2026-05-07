«Нос» и хвост выдали с головой: астрономы доказали, что Магелланово Облако впервые падает на Млечный Путь

Спор, длившийся более полувека, похоже, разрешен. Большое Магелланово Облако — одна из самых массивных галактик-спутников Млечного Пути — не вращается вокруг нас миллиардами лет, а впервые в истории приближается к нашей Галактике. Это открытие, опубликованное на сервере препринтов Корнеллского университета, меняет представления не только о судьбе самого Облака, но и о динамике звезд и газа на окраинах Млечного Пути.

Долгое время астрономы знали, что Большое и Малое Магеллановы Облака активно взаимодействуют: между ними тянется «мост» из газа и звезд, а за ними — гигантский Магелланов Поток. Однако ключевой вопрос оставался без ответа: обращается ли Большое Облако вокруг нашей Галактики уже много раз, или нынешнее сближение — первое?

Чтобы разобраться, ученые применили неожиданный подход. Вместо того чтобы следить за звездами, они изучили Магелланову корону — огромное гало из раскаленного ионизированного газа, окутывающее галактику-спутник.

С помощью гидродинамических симуляций исследователи смоделировали два сценария: первый пролет сквозь газовую оболочку Млечного Пути и повторный. В моделях учитывались гравитация, давление горячего газа, охлаждение, звездообразование и даже вспышки сверхновых.

Логика оказалась простой. Если галактика уже проходила рядом с нами прежде, ее газовая корона должна быть разреженной и растянутой. Если же это первое сближение — структура останется компактной и плотной.

Результаты сравнили с реальными данными наблюдений, полученными по спектрам далеких квазаров. Оказалось, что модель первого пролета почти идеально совпадает с тем, что видят телескопы: корона сохраняет высокие скорости и резко обрывается на расстоянии около 16–20 килопарсек. Во втором сценарии газ движется слишком медленно и оказывается чересчур разреженным.

Дополнительным доказательством стала форма короны. В симуляции первого пролета у галактики формируется «нос» — ударная волна, сжимаемая при движении сквозь среду Млечного Пути, — и вытянутый хвост позади. Эта структура прекрасно согласуется с наблюдениями. При повторном пролете такие детали сглаживаются.

В итоге авторы заключили: сценарий многократного сближения крайне маловероятен. Большое Магелланово Облако действительно впервые входит в окрестности нашей Галактики, и отпечаток этого первого контакта еще свеж.