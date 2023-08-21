Новая отечественная БМП «Манул» получит более мощный двигатель

Новая отечественная БМП «Манул» разработки обзаведется мощным двигателем. Об этом сообщили в российском холдинге «Высокоточные комплексы», передает издание РИА Новости .

Как напомнили в холдинге, при создании «Манула», за основу была взята разработка БМП-3М «Драгун». Там рассказали, что в разработку изначально закладывался запас для последующего увеличения брони и полезной нагрузки.

В холдинге также рассказали о планах оснастить технику более мощным двигателем УТД-32Т, который будет расположен в передней части машины. Как рассказали эксперты, такое расположение поможет обеспечить более удобный вход для экипажа и десанта.

В корпорации также рассказали, что «Манул» может стать основой для огромного количества машин в будущем. Например, разведывательной и командной техники, или противовоздушных систем с транспортерами пехоты.

После разработки и проведения испытаний, «Манул», несомненно пойдет в серийное производство, заключили в холдинге.