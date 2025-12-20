«Новый дом для человечества за пределами Земли». Китайский эксперт раскрыл детали будущих лунных баз

Следующий этап освоения Луны, по мнению экспертов, выйдет за рамки научных экспериментов и обретет выраженный прикладной и коммерческий характер.

С наступлением новой эры лунных исследований ведущие космические державы, включая Китай, США, Россию, Индию, Японию и страны ЕС, рассматривают спутник Земли не только как объект изучения, но и как плацдарм для долгосрочного присутствия человека.

Как подчеркнул в беседе с РИА Новости китайский военный аналитик Лань Шуньчжэн, создаваемые постоянные базы станут многофункциональными комплексами.

«Будущие лунные исследовательские станции смогут заниматься различными видами деятельности, включая изучение происхождения системы Земля-Луна и Солнечной системы, проведение научных исследований с поверхности Луны, добычу и переработку лунных ресурсов, использование и производство ресурсов на месте, а также внеземной туризм», — заявил специалист.

Таким образом, Луна постепенно превратится из цели миссий в самостоятельную платформу для промышленного освоения и даже начала космической туристической индустрии.

Ранее сообщалось о том, что анализ лунных образцов вскрыл наличие оксидов на грунте.