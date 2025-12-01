Объект из другой звездной системы тускнеет на глазах: загадочный 3I/ATLAS сбивает ученых с толку

Межзвездный объект 3I/ATLAS, за которым уже несколько месяцев следят ученые, повел себя странно, передает портал «Хибины». Космическое тело неожиданно резко снизило свою яркость, несмотря на то что астрономы предсказывали обратный эффект по мере приближения к Земле.

За шесть дней наблюдений яркость объекта снизилась более чем на треть, а его звездная величина увеличилась на 0,5%. Такое поведение противоречит стандартным моделям, описывающим поведение комет и астероидов при приближении к планете.

Первыми на аномалию обратили внимание российские специалисты из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Несмотря на снижение яркости, 3I/ATLAS продолжает занимать довольно высокое, 4-е место по яркости, среди почти 100 комет, находящихся в данный момент на земном небе и доступных для наблюдения», — отметили российский специалисты.

Данные ученых из России побудили Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) направить на изучение объекта свои самые мощные орбитальные телескопы.

Главный вопрос, который сейчас волнует научное сообщество, — решатся ли американцы направить свои мощные космические телескопы Hubble и James Webb на звездное тело.

