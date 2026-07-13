Один сигнал на двоих: «Уэбб» нашел на Титане и Плутоне то, чего нет в химических справочниках

Телескоп «Джеймс Уэбб» зафиксировал на Титане и Плутоне одинаковый загадочный химический сигнал, который не совпадает ни с одним известным веществом. Астроном Бруно Безар из Национального центра научных исследований Франции и его коллеги опубликовали результаты в журнале Astronomy & Astrophysics. Сигнал зарегистрировали два разных инструмента телескопа, что исключает аппаратную ошибку.

Титан и Плутон разделяют миллиарды километров, у них разная температура, давление и геология, однако оба небесных тела богаты азотом и углеводородами, и именно это химическое родство, по мнению Безара, порождает одинаковый отпечаток. Ученые сравнили его с базами молекулярных спектров: ближе всего подошли бензол, пропадиен, кетен и ацетилен, но точного совпадения ни один не дал. Возможно, речь идет о знакомом веществе в необычном состоянии или смеси. На Плутоне сигнал заметно сильнее, что делает загадку еще сложнее. Разгадать ее рассчитывают с помощью миссии NASA Dragonfly — зонда-вертолета, который отправится к Титану в 2030-х годах и сможет идентифицировать молекулы прямо на поверхности.