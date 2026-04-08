«Одиннадцать каменных домов за стеной». В Германии обнаружили святилище со следами жертвоприношений

В окрестностях Франкфурта (Германия) обнаружено древнее культовое сооружение, где, возможно, приносили в жертву людей. Об этом сообщает ScienceDaily.

Святилище располагалось на территории античного римского города Нида, который был найден около десяти лет назад во время строительства школы. Раскопки активизировались после 2022 года, а теперь Немецкий исследовательский фонд и Швейцарский национальный научный фонд выделили дополнительные средства на продолжение работ.

На данный момент археологи вскрыли одиннадцать каменных строений, обнесенных стеной. Как отмечают специалисты, планировка этого комплекса не имеет известных параллелей среди римских провинциальных памятников Германии и Галлии.

В местах, предназначенных для ритуальных даров, обнаружены керамические сосуды, кости животных, рыб и птиц, а также признаки человеческих жертвоприношений. Согласно надписям и изображениям, святилище было посвящено нескольким божествам, включая Юпитера, Диану, Аполлона и Эпону. Исследователи полагают, что комплекс основали в начале II века нашей эры, и он функционировал как минимум до середины III века.

