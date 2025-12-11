«Огонь, переживший тысячелетия». В Суффолке найдены следы древнейшего в Европе костра

В графстве Суффолк на востоке Англии совершена археологическая находка, кардинально меняющая представления о хронологии освоения огня древними людьми в Европе.

Команда исследователей, проводившая изыскания в глиняном карьере у деревни Барнэм, обнаружила материальные свидетельства самого раннего контролируемого использования пламени на континенте.

В культурном слое, связанном с стоянкой неандертальцев, были найдены не только характерные каменные орудия и фрагменты минерала пирита (который мог использоваться для высекания искр), но и почва с уникальными термальными признаками. Применение метода инфракрасной спектроскопии позволило установить, что данный участок земли подвергался интенсивному и продолжительному нагреву до температур в диапазоне 400–600°C. Такой термический профиль соответствует долгому, не менее четырех часов, горению костра, а не кратковременному или естественному пожару.

Определенный учеными возраст находки — около 400 000 лет — является поистине сенсационным. Он в восемь раз превышает возраст предыдущих древнейших общепризнанных свидетельств использования огня в Европе, что позволяет по-новому взглянуть на технологические способности древних гоминид.

