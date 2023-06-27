Омские ученые создали микродвигатели для космических аппаратов, работающие на спирте и воде

Омским ученым удалось создать микродвигатели для малых космических аппаратов, работающие на топливе из спирта и воды. Изобретение отечественных ученых позволит в разы увеличить маневренность аппаратов.

Известно, что МКА чаще всего применяются для зондирования земли. Их вес составляет от 1 до 500 кг. Аппараты летают на околоземных орбитах, где притяжение планеты является достаточно сильным. Для работы МКА в таких условиях, нужны маленькие двигатели, увеличивающие их маневренность.

Раньше топливом служили газы, оказывающие негативное влияние на здоровье человека. Но ученые из Омска разработали конструкцию, которая сможет работать с помощью спирто-водяного топлива. Подобная смесь будет эффективна и абсолютно безопасна для людей.

Ученые рассказали, что их топливо поступает из бака в микродвигатель и при нагреве двигателя, смесь растворяется, а пар от нее создает тягу.

По словам специалистов, комплектующие для создания опытных образцов они получили в конце 2022 года. Сейчас они занимаются сборкой. Испытания проведут уже к концу 2023 года.