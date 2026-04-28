«Опарыши против супербактерий»: ученые из Петербурга заставили антибиотики работать в 500 раз сильнее

Петербургские ученые из СПбГУ под руководством Сергея Черныша совершили прорыв в борьбе с одной из главных угроз современной медицины — антибиотикорезистентностью. Исследователи выяснили, что вещества, выделяемые личинками обыкновенных мясных мух, способны разрушать бактериальные биопленки и повышать эффективность лекарств в сотни раз. Об этом сообщает РИА Новости .

Биопленки представляют собой плотные сообщества микроорганизмов, которые формируют защитный барьер, делающий их практически неуязвимыми для антибиотиков и иммунной системы человека. Особую опасность представляют супербактерии — золотистый стафилококк и пневмококк, провоцирующие тяжелые инфекции. Ранее команде Черныша уже удавалось получать из опарышей экстракт, усиливающий действие препаратов, однако разделить смесь на отдельные компоненты не получалось.

В ходе новых экспериментов ученые установили, что белковая смесь из личинок эффективно разрушает защиту биопленок. Ключевым механизмом стало уничтожение клеток-персистеров — особых бактерий, которые отличаются крайне высокой устойчивостью к лечению и играют главную роль в формировании биопленок. В результате эффективность антибиотиков, особенно против стафилококка, возрастала в 300–500 раз. Сейчас специалисты работают над алгоритмами массового получения таких веществ, что в перспективе позволит вернуть продуктивность многим антибиотикам и открыть новые подходы к терапии тяжелых инфекций.