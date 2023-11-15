Опрос: две трети россиян считают науку престижным занятием

Почти две трети россиян (63%) считают, что в России престижно быть ученым, свидетельствуют данные опроса ФОМ.

15 лет назад такого мнения придерживалось 41% участников опроса.

19% респондентов не считают науку престижным занятием, 18% затруднились с ответом.

Более половины опрошенных (52%) полагают, что в последнее время состояние российской науки улучшилось, тогда как противоположную точку зрения выразили лишь 8%.

Приоритетной отраслью науки, на которую стоит выделять государственное финансирование, большинство участников исследования назвало медицину. Далее следуют военные технологии, точные науки, космос и информатика.