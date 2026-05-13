Опухоли исчезали, защита вырастала в 15 раз: в MIT придумали, как превратить мРНК-вакцины в сверхоружие

Специалисты Массачусетского технологического института разработали подход, способный кардинально усилить Т-клеточный ответ на мРНК-вакцины и вывести эффективность противораковых препаратов на принципиально новый уровень. Исследование также указывает на потенциал применения технологии для усиления иммунной защиты против инфекционных заболеваний.

В ходе испытаний на мышах исследователи наблюдали значительное усиление иммунного ответа, замедление роста опухолей, а в некоторых случаях — их полное исчезновение. Технология оказалась эффективной против нескольких типов рака, включая агрессивные формы.

Более того, новый подход усилил действие препаратов, блокирующих контрольные точки иммунитета, которые сегодня широко применяются в онкологии. А при сочетании с вакцинами против гриппа и коронавируса та же платформа показала рост иммунного ответа в 10–15 раз.

Авторы подчеркивают, что технология пока находится на стадии доклинических испытаний и требует дальнейшей проверки перед возможным применением у людей.