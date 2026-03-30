Британский инфлюенсер Софи Хаббу в 2025 году поделилась в подкасте историей, которая завирусилась в соцсетях: во время интенсивной тренировки на пресс у нее случился неожиданный оргазм. «Я помню, как делала упражнения для пресса и подумала: „Что за черт только что произошел?“» — рассказала она. Подписчики отнеслись к заявлению скептически: одни назвали это выдумкой, другие — «лучшей мотивацией для похода в зал». Но ученые утверждают: это явление, известное как «корегазм» (от англ. core — «мышцы кора»), реально и заслуживает научного изучения.

Феномен, при котором человек испытывает оргазм во время физических упражнений без какой-либо сексуальной стимуляции, имеет и официальное название — Exercise-Induced Orgasm (EIO). Врачи и сексологи подчеркивают: это не миф и не признак расстройства, а естественная физиологическая реакция, которая встречается чаще, чем принято думать.

Что такое корегазм и кто его испытывает

Корегазм — это оргазм, возникающий во время интенсивной физической нагрузки, чаще всего при упражнениях, задействующих мышцы кора (пресс, косые мышцы живота, поясницу и тазовое дно). Это может произойти при выполнении скручиваний, подъеме ног в висе, приседаниях с весом или даже во время бега и плавания.

Исследования показывают, что корегазмы не так уж редки. По данным профессора Дебби Хербеник (Университет Индианы), которая изучает это явление более десяти лет, около 9–10% взрослых в США хотя бы раз в жизни испытывали оргазм во время тренировки. Причем статистически значимой разницы между мужчинами и женщинами нет. Однако женщины, как правило, переживают первый такой опыт в среднем в 23 года, а мужчины — в 17 лет.

Интересно, что, по данным опросов, около 46% женщин сообщают о сексуальном возбуждении во время тренировки, даже если до самого оргазма дело не доходит. А сексолог Софи Роос в интервью HuffPost отмечает, что корегазмы могут быть «более полными, длиться дольше и быть более интенсивными», чем обычные оргазмы.

Какие упражнения чаще всего становятся триггерами

Исследования, начатые еще в 2011 году, выявили основные виды физической активности, которые с наибольшей вероятностью приводят к неожиданному финалу. В их числе:

· Упражнения на пресс — скручивания, подъемы ног в висе, планка. Особенно при выполнении большого количества повторений до мышечного отказа. · Лазание по канату или шесту — часто упоминается в отчетах как мощный триггер. · Тяжелая атлетика — приседания со штангой, румынская тяга и особенно выпады с весом. · Кардионагрузки — длительный бег, езда на велосипеде (спининг) и плавание также могут вызвать этот эффект.

Почему это происходит: механизм неожиданного удовольствия

Ученые пока не пришли к единому мнению о точном механизме, но существует несколько научно обоснованных теорий.

Стимуляция тазового дна

Во время интенсивной тренировки, особенно на пресс, ритмично сокращаются не только мышцы живота, но и мышцы тазового дна. А они, в свою очередь, играют ключевую роль в достижении оргазма. Их сильное и многократное напряжение может привести к непроизвольному высвобождению накопленного нервного возбуждения.

Повышение внутрибрюшного давления

Врач Томми Мартин объясняет, что повышенное внутрибрюшное давление во время выполнения приседаний или скручиваний может механически стимулировать блуждающий нерв (nervus vagus). Этот нерв — один из главных каналов связи между мозгом и внутренними органами, и его стимуляция способна вызывать необычные ощущения, вплоть до оргазма.

Нейронные пути удовольствия

Ритмичные сокращения пресса и тазового дна активируют те же нервные пути (например, срамной нерв), которые отвечают за генитальную чувствительность и оргазм. Проще говоря, мозг не всегда может отличить источник сигнала: ритмичная работа пресса может «имитировать» сексуальную стимуляцию, запуская привычную цепную реакцию.

Усталость и расслабление

Интересно, что корегазм редко случается на первых повторах упражнения. Чаще всего он происходит, когда мышцы уже утомлены, а связь между мозгом и телом становится более интенсивной. Некоторые исследователи связывают это с выделением эндорфинов, которые, накапливаясь, усиливают чувствительность и способны вызывать «мышечный оргазм» даже без участия гениталий.

Что об этом говорит наука: исследования за последние годы

Изучение феномена началось с 2011 года, когда исследователи из Университета Индианы провели анонимный онлайн-опрос 530 женщин. Результаты показали, что большинство из них стеснялись говорить об этом, но само явление было вполне реальным.

В 2021 году команда под руководством Дебби Хербеник использовала данные общенационального опроса (National Survey of Sexual Health and Behavior), чтобы оценить распространенность явления. Оказалось, что около 9% американских взрослых испытывали оргазм во время тренировки хотя бы раз в жизни.

Наконец, в 2025 году вышло качественное исследование, в котором ученые подробно опросили 21 женщину в возрасте от 19 до 68 лет. Многие из них рассказали, что впервые столкнулись с этим еще в детстве — во время лазания по канату на физкультуре или выполнения скручиваний, задолго до того, как узнали, что такое сексуальное возбуждение. Ощущения описывались как «глубокие», «внутренние», «в районе между пупком и тазом».

Немедикаментозная терапия для женщин

Параллельно с исследованиями корегазмов, чешские ученые из Карлова университета в начале 2026 года подтвердили, что специальные упражнения для мышц тазового дна (техника волны, напоминающая упражнения Кегеля) могут вызывать оргазм без какой-либо стимуляции. В эксперименте участвовала 55-летняя женщина в постменопаузе: уровень пролактина (гормона-маркера оргазма) после 10-минутной сессии упражнений вырос на 41%, а специальный датчик зафиксировал 34 характерных мышечных сокращения — по сути, 34 оргазма за пять минут

Ученые предполагают, что такие техники могут стать перспективным методом помощи женщинам с аноргазмией, особенно в период менопаузы, когда либидо и чувствительность часто снижаются.

Практические советы: можно ли «натренировать» корегазм

Сексолог Софи Роос утверждает, что некоторые люди могут быть более предрасположены к корегазмам из-за особенностей анатомии, но повысить шансы может каждый. Вот несколько рекомендаций от экспертов:

· Фокусируйтесь на мышцах кора. Упражнения, перечисленные выше (скручивания, приседания, подъемы ног, выпады), дают наилучшие шансы. · Работайте до мышечного отказа. По данным исследований, корегазм чаще случается при высоком количестве повторений (например, 100–200 скручиваний), а не при 10–15. · Дышите глубоко и ритмично. Дыхание влияет на внутрибрюшное давление и связь «мозг — тело», что может усилить ощущения. · Расслабьтесь и не ставьте цель. Парадоксально, но чем меньше вы зациклены на достижении результата, тем выше вероятность его получить. Просто сосредоточьтесь на правильной технике и ощущениях в теле.