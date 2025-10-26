От 25 и старше: Сеченовский университет назвал возраст начала старения

Согласно данным Сеченовского университета, процессы старения на клеточном уровне запускаются уже около 25 лет. Об этом сообщила доцент кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней ИКМ имени Склифосовского Светлана Рыкова, сообщает РИА Новости .

По ее словам, именно с этого возраста начинают формироваться предпосылки для хронических неинфекционных заболеваний — таких как патологии сердечно-сосудистой системы, диабет и ожирение. Эти проблемы обычно проявляются после 40 лет, однако их основа закладывается гораздо раньше под влиянием как внешних факторов, так и личных привычек.

Рыкова выделила ключевые факторы, влияющие на качество и продолжительность жизни:

регулярная физическая активность;

сбалансированное питание;

грамотный баланс труда и отдыха;

соблюдение «гигиены сна» — особенно важное условие для сохранения когнитивных функций.

При этом ученая отметила: несмотря на раннее начало естественных процессов старения, современная наука подтверждает возможность дожить до 120 лет при правильном образе жизни.

Ранее сообщалось, что шестидневную неделю можно превратить в полноценные выходные.