От Москвы до Нижнего и железное сердце: что скрывает астероид, которому Юпитер не дал стать планетой

Астроном Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгений Бурмистров в беседе с ТАСС привел наглядное сравнение масштабов самого крупного из известных астероидов. По его словам, диаметр Весты в поперечнике равен примерно 525 километрам — это сопоставимо с расстоянием от Москвы до Нижнего Новгорода, а площадь поверхности небесного тела превышает территорию Франции.

Специалист отметил, что астероид обладает дифференцированной внутренней структурой: у него успели сформироваться железное ядро и твердая каменная оболочка, что роднит его с планетами земной группы. Веста зародилась на заре Солнечной системы, спустя около двух миллионов лет после ее возникновения, в зоне между орбитами нынешних Марса и Юпитера. Дальнейшему набору массы и превращению в полноценную планету помешал растущий газовый гигант, стянувший на себя практически весь доступный строительный материал в окрестностях.