От самолета Райтов до Starship: Маск напомнил о прогрессе и призвал к новой лунной гонке

Основатель SpaceX Илон Маск заявил о необходимости возобновления масштабных лунных миссий. Предприниматель опубликовал на своей странице в соцсети лаконичное, но емкое заявление: «Пришло время для масштабного возвращения на Луну».

Это сообщение стало комментарием Маска к публикации другого пользователя, который продемонстрировал поразительную скорость технологического прогресса. В оригинальном посте отмечалось, что между первым полетом самолета братьев Райт в 1903 году и высадкой человека на Луну в 1969 году прошло всего 66 лет. Для наглядности к сообщению был приложен коллаж, сравнивающий два этих исторических момента. Заявление Илона Маска, чья компания SpaceX активно разрабатывает сверхтяжелую ракету Starship, предназначенную в том числе для лунных миссий, вновь актуализировало дискуссию о следующем шаге человечества в космосе.