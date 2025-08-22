Отечественная разработка: в России вывели новый гибрид свеклы, дающей 10 тонн с гектара

Ученые создали специальный тест, который позволяет выявлять нежелательные признаки растений на ранних стадиях, что значительно ускоряет процесс селекции. Об этом сообщил REGIONS, цитируя генерального директора компании «Щелково Агрохим», доктора химических наук и академика РАН Салиса Каракотова. Его слова прозвучали на мероприятии «Русское поле — 2025».

Российские селекционеры из Щелково разработали гибрид сахарной свеклы с помощью методов геномного редактирования. Новые сорта демонстрируют устойчивость к засухе и болезням корневой системы, как пояснил академик РАН Салис Каракотов. Их урожайность при этом составляет не менее 10 тонн с гектара даже в неблагоприятных условиях.

Технология сочетает в себе традиционную селекцию с современными достижениями синтетической биологии для большей эффективности. Разработка направлена на повышение конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции и сокращение зависимости от импортных семян.

