Отрубленная голова и ДНК родственников: в Латвии раскопали следы массовой казни железного века

Антропологи и генетики исследовали крайне редкое для Прибалтики коллективное захоронение, обнаруженное еще в 1990 году на берегу реки Мемеле в могильнике Чункани-Дренгери. В нем покоились останки шести человек, живших около конца VIII — начала X века нашей эры. Как сообщается в статье, опубликованной в Journal of Archaeological Science: Reports, анализ костей и ДНК позволил восстановить картину жестокой расправы и установить родственные связи между погибшими.

На костях трех индивидов ученые зафиксировали предсмертные рубленые повреждения. Один из скелетов сохранил особенно красноречивую улику — рассеченный шейный позвонок, что однозначно свидетельствует об отсечении головы. Удары наносились мечами, топорами или другим аналогичным оружием. Исследователи предполагают, что смерть как минимум троих мужчин была насильственной и, вероятнее всего, одновременной, при этом нельзя исключать, что та же участь постигла и остальных погребенных — сохранность скелетов неполная, а оружие далеко не всегда оставляет следы на костях. Среди версий произошедшего авторы работы рассматривают набег викингов либо конфликт между соседними общинами. Генетический анализ показал, что все останки принадлежали людям местного происхождения, потомкам более древнего населения Прибалтики. При этом мужчины оказались представителями одной Y-хромосомной гаплогруппы N, а двое из них, вполне возможно, приходились друг другу отцом и сыном. Еще один индивид имел родственника третьей степени.

Археологи подчеркивают, что для земгалов — древнего балтийского племени, населявшего эти земли в железном веке, — коллективные захоронения были исключительным явлением. Из примерно 2500 исследованных могил лишь 19 оказались двойными или множественными. Подавляющее большинство погребений в могильнике Чункани-Дренгери, где за сто лет раскопали 750 объектов, были одиночными, а на долю парных или групповых пришлось менее одного процента. Это говорит о том, что подобные могилы устраивались только в чрезвычайных обстоятельствах.