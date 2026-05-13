Пастух нашел, ученые ахнули: в Аргентине раскопали первого брахиозаврида Южной Америки

В аргентинской провинции Чубут палеонтологи описали ранее неизвестный вид гигантского динозавра, получивший имя Bicharracosaurus dionidei. Уникальность находки в том, что она перекраивает карту обитания завроподов: хищник оказался первым брахиозавридом юрского периода, когда-либо обнаруженным на южноамериканском континенте.

Как рассказала изданию Science Daily Александра Ройтер из Мюнхенского университета, филогенетический анализ скелета подтвердил родство с брахиозавридами, но при этом строение костей преподнесло сюрприз. В них сочетаются черты, одновременно характерные для танзанийских брахиозаврид и для диплодоков, обитавших в Северной Америке. Профессор Оливер Рауут отметил, что до этого открытия все знания о завроподах позднего юрского периода базировались главным образом на материалах из Северного полушария, а в Южном было известно лишь одно крупное танзанийское местонахождение. Теперь аргентинские окаменелости дают богатейший материал для сравнения и позволят уточнить эволюцию гигантов именно в Южном полушарии.

Любопытна история находки: самые первые кости обнаружил обычный пастух Дионида Меса прямо во время работы на ферме. В его честь вид и получил свое имя, а первая часть названия образована от просторечного испанского слова, означающего «большое существо». Сейчас окаменелости хранятся в Палеонтологическом музее Эгидио Феруглио в городе Трелью.