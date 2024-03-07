Патологоанатом Эдигер считает, что в недалеком будущем из человека можно будет сделать киборга

Достижения современной науки уже сегодня позволяют делать то, что десять лет назад считалось чистой фантастикой. Например, недавно компанией Илона Маска впервые в истории вживила в мозг человека чип, посредством которого тот научился управлять курсором мыши одной только силой мысли. По словам врача-патологоанатома Александра Эдигера, дальнейшее развитие технологий модификации человеческого тела вплоть до возможности превращения людей в киборгов является делом времени. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что данный процесс от человечества не зависит, технологии в любом случае станут развиваться.

По мнению медика, при этом новейшие технологии могут быть и полезными для того, чтобы помогать людям, потерявшим конечности или какие-то органы, возвращаться к полноценной жизни. Тем не менее это своего рода экспериментаторство. И главный вопрос, который стоит, - будет ли прогресс от этого или же они останутся на уровне чисто упражнениями.

Он подчеркнул, что реализация каждого конкретного эксперимента по вживлению в человеческий мозг чипов или подключения к нему продвинутых протезов требует очень больших затрат, труда значительного числа людей и времени. Поэтому одна из ключевых проблем последних достижений медицины и биокибернетики лежит в плоскости экономики.