Пепел пересек полконтинента: ученые выяснили, что даже умеренное извержение способно накрыть полмира

Исследователи пришли к выводу, что даже извержения средней силы способны вызывать последствия далеко за пределами района самого вулкана. Как сообщается в журнале Quaternary Science Reviews (QSR), микроскопические частицы вулканического стекла, найденные в древнем снегу Гренландии, оказались связаны с извержением вулкана Ньюберри в американском штате Орегон. Раньше никто не предполагал, что событие такого масштаба сможет разнести пепел на столь огромное расстояние.

Каждая частица была меньше песчинки, и установить ее происхождение удалось, сравнив химический состав фрагментов с вулканическими отложениями по всему Северному полушарию. Ньюберри входит в Каскадный хребет, где находятся и другие действующие вулканы, включая гору Сент-Хеленс. Основная масса выброшенного материала легла узкой полосой к востоку от вулкана, но самые мелкие частицы ушли гораздо дальше: они пересекли территорию США, затем Атлантический океан и в итоге попали в снег Гренландии. Общая длина этого пути превысила пять тысяч километров.

Материалы из ледяного керна позволили уточнить дату извержения, которую раньше удавалось определить лишь приблизительно. Пепел Ньюберри оказался в слое, датированном с точностью до двух лет до 686 года нашей эры. Извержение получило четыре балла по индексу вулканической взрывной активности — оно было примерно в десять раз слабее извержения Сент-Хеленс 1980 года и примерно в десять раз сильнее исландского Эйяфьядлайекюдля 2010 года. Именно пример последнего помогает понять возможные последствия: хотя то извержение было слабее Ньюберри, оно на несколько дней парализовало воздушное пространство Европы и привело к отмене около ста тысяч рейсов.

Форма местных пепловых отложений показывает, что в момент извержения действовали сильные восточные ветры, которые и перенесли мельчайшие частицы через континент. Особую роль сыграла криптотефра — пепел настолько мелкий, что его невозможно увидеть невооруженным глазом. При определенных условиях такие частицы способны держаться в воздухе неделями. Соавтор исследования Уильям Хатчисон из Университета Сент-Эндрюс подчеркнул, что одного размера извержения недостаточно для оценки угрозы, и небольшое, но очень богатое пеплом извержение в оживленном месте способно вызвать огромные разрушения.

Сам Ньюберри относится к вулканам с «очень высокой степенью угрозы» по классификации Геологической службы США. Авторы работы при этом отмечают, что воздушные потоки, действовавшие в 686 году, не обязательно повторятся в наше время, и речь идет о конкретном событии, которое произошло при особенно подходящих условиях. Однако сам факт того, что пепел однажды уже преодолел такое расстояние, заставляет по-новому смотреть на оценку рисков: до сих пор основное внимание в Северной Атлантике уделялось Исландии, но теперь ясно, что пепел может прийти в то же воздушное пространство и с гораздо более западных районов.