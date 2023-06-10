Первая в мире выставка об экотрадициях, где соавтором выступила нейросеть, пройдет в России
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Первая в мире выставка, посвященная экотрадициям, где соавтором художественных работ выступила нейросеть, пройдет в России в июле. Ознакомиться с экспозицией можно будет на территории арт-галереи «Лавлинское поле» у берега реки Осередь в Воронежской области.
Цель проекта – популяризировать и сберечь экологические традиции. Настоящим сокровищем выставки станут художественные работы победителей ежегодного конкурса, по мотивам книги «Скетчбук Экотрадиция».
Проект реализуется в рамках отбора инициатив экологической акции «Родные берега». Его автор – Ольга Лавлинская. В реализации проекта принимают участие жители регионов России, в том числе Подмосковья.