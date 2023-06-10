Первая в мире выставка об экотрадициях, где соавтором выступила нейросеть, пройдет в России

Первая в мире выставка, посвященная экотрадициям, где соавтором художественных работ выступила нейросеть, пройдет в России в июле. Ознакомиться с экспозицией можно будет на территории арт-галереи «Лавлинское поле» у берега реки Осередь в Воронежской области.