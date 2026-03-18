Первые импланты для улучшения зрения начнут устанавливать людям через полгода

Американский бизнесмен, основатель компании SpaceX Илон Маск рассказал о сроках внедрения новой технологии компании Neuralink, передает портал ixbt.com. По его словам, первые устройства, предназначенные для возвращения зрения слепым людям, могут начать устанавливать уже через полгода.

Таким образом, ближайшие 6-12 месяцев станут началом эры имплантации нейроинтерфейсов для улучшения зрения.

Маск подчеркнул, что разработки не просто вернут утраченную функцию, но и позволят превзойти естественные возможности человеческого глаза. Устройства будут напрямую вводить данные в зрительную кору мозга, обеспечивая высококачественное изображение.

В долгосрочной перспективе ожидается очень высокое разрешение и возможность видеть в различных спектральных диапазонах — например, в инфракрасном, ультрафиолетовом и даже радиолокационном. Сам миллиардер назвал это настоящей сверхспособностью.

